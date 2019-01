Dabei handelte es sich um einen baugleichen Ferrari. "Mich hat das angespornt, ich wollte den da vorne unbedingt überholen", sagte die Rallye-Legende. Am Galgenkopf, in der berühmten Nordschleife, war es so weit. "Das Auto hat ein bisschen zu spät eingelenkt", erinnert sich Röhrl, "da konnte ich innen vorbeiziehen. Am Ende habe ich die Runde mit rund 100 Metern Vorsprung abgeschlossen."