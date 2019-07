Im Sub nehmen sie die Vorfälle zum Anlass, um eine Petition an die Staatsregierung zu richten. Seit Jahren mahnt Kai Kundrath vom Sub an, dass LGBTI-Geflüchtete in den Unterkünften nicht sicher sind. Erst im September hatte er an Innenminister Joachim Herrmann (CSU) geschrieben. Vergeblich.