Bei einer Kontrolle der Impfausweise vor drei Jahren kam heraus, dass in München 6,5 Prozent der Erstklässler nicht geimpft waren. Insgesamt seien "die Impfquoten in München immer noch zu niedrig. Für Masern liegt die Quote aktuell bei knapp 90 Prozent, in manchen Bereichen Münchens auch darunter. Um einen optimalen Herdenschutz zu erreichen, müsste die Quote bei mindestens 95 Prozent liegen." Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs (parteilos) appelliert an "alle Münchnerinnen und Münchner, sich impfen zu lassen."