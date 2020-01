Beben der Stärke 4,5 Erdbeben auf Vancouver Island: Sind Harry und Meghan betroffen?

Laut der britischen Tageszeitung ereignete sich das Erdbeben am Freitag um 13:30 Uhr Ortszeit am Südende von Vancouver Island. Es habe keine Schadensberichte gegeben. Auch ein Tsunami als Folge des Bebens ist vom U.S. National Tsunami Warning Center ausgeschlossen worden. Erdbeben werden ohnehin erst ab einer Stärke von 5 gefährlich - bei einer Magnitude von 4,5 spricht man von einem spürbaren, aber leichten Beben. Harrys und Meghans Domizil im Bezirk North Saanich liegt im Südwesten der Insel. Die Familie wird das Erdbeben also höchstwahrscheinlich mitbekommen haben, Sorgen machen muss man sich aber wohl nicht.