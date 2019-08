München - Wer die Geschichte von Benni Over kennt, gerät zwangsläufig ins Staunen. Darüber, was ein Mensch leisten kann – und das, obwohl er körperlich stark eingeschränkt ist. Der 29-Jährige leidet an der Muskeldystrophie Duchenne, einem seltenen erblichen Muskelschwund. Seit seinem zehnten Lebensjahr sitzt er im Rollstuhl, kann nicht sprechen, seit einem Herzstillstand vor knapp drei Jahren wird er überwiegend künstlich beatmet – lebt aber daheim in Rheinland-Pfalz mit seinen Eltern Klaus und Connie Over. Trotz seiner Erkrankung engagiert er sich für den Umweltschutz und will die Orang-Utans vor dem Aussterben bewahren. Die Familie unterstützt Wiederaufforstungsprojekte, hält Vorträge an Schulen. Benni kämpft unermüdlich für die Tiere – "seine Lebensaufgabe", sagt Vater Klaus der AZ. Doch die sei nun bedroht – genauso wie Bennis Alltag.