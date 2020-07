München - In der Debatte über die Kanzlerkandidatur der Union hat CSU-Chef Markus Söder abermals auf seine Rolle als bayerischer Ministerpräsident verwiesen. "Mein Platz ist immer in Bayern", sagte er am Montag vor einer Videokonferenz des Parteivorstands in München. "Ich führe die Debatte ja nicht, es wird ja ständig über mich geredet, und zwar von allen." Auf wiederholte Nachfragen, ob er eine eigene Kanzlerkandidatur kategorisch ausschließe, ging der CSU-Vorsitzende nicht direkt ein, sondern wiederholte nur, sein Platz sei in Bayern.