FC Barcelona wehrt sich lange gegen Trikotsponsor

Lange wurden die Katalanen diesem Credo gerecht. Während die Konkurrenz schon jahrelang mit Trikotsponsoren auflief und damit viel Geld einnahm, wehrte sich Barcelona 111 Jahre gegen diesen Trend. Als der Verein 2006 schließlich doch einlenkte, kassierte der Klub dabei nicht ab. Im Gegenteil: Barca lief mit dem Schriftzug des Kinderhilfswerks "Unicef" auf und spendete jährlich 1,5 Millionen Euro an die Organisation. Sicher auch eine Investition in das eigene Image, aber dennoch ein Modell mit Vorbild-Charakter. Mehr als ein Klub eben, vor allem in der Außendarstellung.