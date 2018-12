Boateng: "Privat hatte ich auch mit einigen Dingen zu kämpfen"

Boateng: "Dass es schwer wird, ist uns allen bewusst. Aber es war noch nie einfach Titel zu gewinnen, also gehen wir es an." Der Abwehrspieler absolvierte in der vergangenen Bundesliga-Hinrunde elf Spiele für den FC Bayern, vermochte dabei aber nicht immer zu überzeugen. "Ich habe viel gelernt, fühle mich körperlich immer besser in den letzten Wochen und bin auf dem Weg zurück zu alter Topform", so der 76-malige deutsche Nationalspieler.

Auch privat sei für ihn längst nicht alles nach Plan gelaufen: "So sehr man auch versucht Privates vom Beruf zu trennen, es klappt nicht immer so, wie man sich das vorstellt."

Lesen Sie hier: Hitzfeld - Der FC Bayern muss auf dem Transfermarkt nachbessern