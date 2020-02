Doch zunächst liegt der Fokus natürlich auf der aktuellen Saison: Der FC Bayern ist noch in allen drei Wettbewerben gut vertreten. In der Bundesliga können sich die Münchner am Sonntag die Tabellenführung von RB Leipzig zurückholen, im Viertelfinale des DFB-Pokals wartet der FC Schalke 04 und in der Champions League geht es im Achtelfinale jetzt gegen den FC Chelsea. "Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, unsere Ziele zu erreichen", so Alaba. Und weiter: "Vielleicht können wir auch den Traum wahr werden lassen und die Champions League gewinnen."