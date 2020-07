Boateng wünscht sich mehr Auseinandersetzung mit Rassismus

Der in Berlin geborene Boateng, dessen Vater aus Ghana kommt, ist selbst in seinem Leben immer wieder mit Rassismus konfrontiert worden. "Ich denke, für viele ist es schwer, nachzuempfinden, was für ein Schmerz ausgelöst wird, wenn man wegen seiner Hautfarbe oder auch wegen seiner Religion anders behandelt wird". Auch der Staat könne bei diesem Thema deutlich mehr tun, findet Boateng und hat sogar konkrete Vorschläge: "Vielleicht sollte man dieses Thema in den Lehrplänen an den Schulen mehr aufgreifen; nicht als eigenes Fach, aber einfach gründlicher in der Auseinandersetzung. Menschen sehen unterschiedlich aus, sonst wäre es ja langweilig. Aber wir haben alle das gleiche Blut in unserem Körper, und wenn wir in den Sand treten, bleibt da auch immer der gleiche Fußabdruck."