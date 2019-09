München - Neulich erst sinnierte Thomas Müller über den anstehenden Geburtstag, das runde Jubiläum – und wie er darüber in jungen Jahren dachte. "Ein 30-Jähriger, das ist ein Mann, kurz vorm Ergrauen mit fünf Kindern und dem ersten Enkel im Anmarsch", sagte Müller dem Klubmagazin "51". "Dann wird man plötzlich selbst 30 und merkt, man hüpft noch recht problemlos und auch sehr gerne mit den 20-Jährigen herum." Ob er an diesem Samstag in Leipzig (18.0 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker)aber auch herumhüpft?