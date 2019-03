München - Trotz Schwierigkeiten in der Planungsphase hält die Stadt München an der Generalsanierung des Kulturzentrums Gasteig samt Philharmonie fest. Der Bau sei in die Jahre gekommen, nun sei es an der Zeit, das größte Kulturzentrum Europas in den Zustand des 21. Jahrhunderts zu versetzen, sagte Kulturreferent Hans-Georg Küppers (SPD) am Mittwoch im Stadtrat.