München - Am Flughafen München sind über die Osterfeiertage rund eine halbe Million Passagiere gezählt worden. "Das waren rund elf Prozent mehr als an Ostern 2018", sagte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage. Gründe für den Anstieg seien das allgemeine Wachstum an Passagieren im Flugverkehr sowie das späte Osterdatum in diesem Jahr.