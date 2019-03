A93 bei Weiden Raser mit 231 km/h geblitzt: 120 war erlaubt

Weiden - Mit rekordverdächtigen 231 Stundenkilometern ist in der Oberpfalz ein Autofahrer aus Sachsen geblitzt worden. Erlaubt waren auf dem Streckenabschnitt lediglich 120 km/h, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war den Beamten auf der Autobahn 93 bei Weiden aufgefallen, aber erst in Regensburg konnte sie den 600 PS starken Wagen stoppen.