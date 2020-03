In Anbetracht der persönlichen Topform, in der er sich wähnt, "bin ich natürlich nicht glücklich, wenn ich nicht von Anfang an spiele", sagte er – und formulierte gleich einen Ratschlag an sich selbst: "Im Endeffekt gilt es für mich, dies zu akzeptieren, das ist die Entscheidung des Trainers. Da musst du die Faust in die Tasche stecken, weiter an dir arbeiten und dich weiter anbieten." Als Goretzka das sagte, hatte er tatsächlich seine Hände zumindest in den Hosentaschen vergraben.