Keine Meisterschaft? - "FC Bayern wird nicht untergehen"

Derzeit hat Dortmund einen Vorsprung von vier Punkten auf den FC Bayern – mit einem Sieg im Topspiel wären es also sogar schon sieben Zähler. Für Hoeneß trotzdem kein Grund zur Beunruhigung: "Die Saison hat gerade erst angefangen. Meines Wissens sind erst zehn Spiele gespielt", erinnerte der Präsident. Was passiert allerdings, wenn der Ligarivale am Ende tatsächlich die Meisterschaft holt und der Abo-Meister aus München leer ausgehen würde? "Wir sind nicht so arrogant, wie ihr alle glaubt. Die Meisterschaft würden wir gerne immer haben, aber wenn es mal nicht so ist, wird der FC Bayern auch nicht untergehen", so Hoeneß.