Behörden appellieren an Wassersportler

Vorerst appellieren die Behörden vor allem an Schwimmer und Stand-up-Paddler, die betreffende Bucht im Süden des Sees zu meiden. "Es ist sinnvoll, dass in dieser Bucht nicht geschwommen wird." Stand-up-Paddler wiederum machten die Tiere besonders aggressiv - da die Sportler wegen der Größe für sie besonders bedrohlich wirkten. Der Schwan hat am Tegernsee Familie gegründet. In der Brutzeit sind die Tiere besonders aggressiv und verteidigen ihr Revier.