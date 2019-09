Hoeneß spricht von Kampagne gegen sich

Bei der großen Pressekonferenz am Freitag, in der Hoeneß die Beweggründe für seine Entscheidung erklärte, war auch der Name Johannes Bachmayr noch einmal Thema. Hoeneß habe demnach keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt, auch wenn er unmittelbar nach der Hauptversammlung eigentlich vorhatte, ihn anzurufen. "Dann habe ich es aber doch verworfen und bin eigentlich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich in der Zwischenzeit weiß, wer dahinter steckt – hinter der Kampagne. Und deshalb habe ich keinen Sinn darin gesehen, mich mit diesen Leuten auseinander zu setzen", so der 67-Jährige. Ist Hoeneß also das Opfer einer Verschwörung geworden?