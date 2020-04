München - Arjen Robben (36) hat in den letzten Monaten zwischenzeitlich an ein Comeback auf den Fußballplatz gedacht. Das hat die Bayern-Legende im Podcast des deutschen Rekordmeisters erklärt. "Am Anfang habe ich den Fußball gar nicht vermisst. Dann gab es aber eine Phase, in der es wieder gekitzelt hat und Gedanken aufkamen wie: 'Hey, vielleicht möchte ich doch noch mal ein bisschen spielen'", so Robben.