Landtags-FDP sieht Volksbegehren skeptisch

Die FDP im Landtag dagegen sieht das Volksbegehren skeptisch: "Viele der vom Volksbegehren geforderten Maßnahmen packen die Probleme nicht an der Wurzel. So ändern etwa neue Personalschlüssel nichts am Fachkräftemangel", hieß es in einer Mitteilung. Vielmehr müsse der Pflegeberuf attraktiver werden.