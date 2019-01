Im Januar 2018 wurde erstmals die 13-Millionen-Marke geknackt, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag in München mitteilte. Am 31. Januar 2018 lebten demnach 13.003.252 Menschen in Bayern. Ende 2017 waren es noch 12.997.204 – und damit schon knapp 66.500 mehr als im Jahr davor.