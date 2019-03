Vielerorts kommt es dadurch bis zum Abend zu Regenschauern und Windböen, die besonders im Westen stürmisch ausfallen und in den Mittelgebirgen noch heftiger werden dürften. Am Alpenrand breche von Westen her der Föhn zusammen, hieß es zudem. In den Hochlagen der Berge und auf exponierten Gipfeln könne der Sturm Geschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erreichen. Auch in den Föhntälern bläst es kräftig.