München - Beim 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum zeigte der FC Bayern einmal mehr eine enttäuschende Leistung. Kapitän Manuel Neuer war nach der Partie mächtig angefressen und teilte verbal gegen die Kollegen aus. "Das war in der ersten Halbzeit richtig traurig und enttäuschend, wie wir aufgetreten sind und gespielt haben. Ich weiß nicht woran das liegt, ob wir vom Kopf nicht da sind oder man einfach nicht weiterkommen will. So hat ess auf jeden Fall ausgesehen", wird der Weltmeister in der Mixed Zone deutlich.