München - Seit Elektrotretroller auf deutschen Straßen düsen dürfen, sind betrunkene Fahrer nicht nur ein Fall für die Polizei, sondern auch für die Notaufnahmen im Freistaat. Immer wieder werden verletzte Fahrer nach Stürzen in Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der Patienten hat sich aber seit Einführung der E-Scooter Mitte Juni in Grenzen gehalten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Kliniken in München und Nürnberg ergab. In der Landeshauptstadt waren die Ärzte des Universitätsklinikums vor allem während des Oktoberfests mit teils schweren Verletzungen beschäftigt.