Inwiefern?

Europa hat sich in den letzten Jahren viel um die kleinen Dinge des Alltags gekümmert, ohne aber handlungsfähig in den großen Problemen unserer Zeit zu sein. Etwa in der Einwanderungs- Klima-, Außenpolitik. Das muss sich endlich ändern.

Sie haben von London aus ja ohnehin eine ganz spezielle Perspektive auf die EU. Wie sind Ihre Beobachtungen?

Es ist sehr ernüchternd zu sehen, zu was Populismus, der ja auch in Großbritannien bereits seit Jahren herrscht, führt. Insbesondere der Brexit hat gezeigt, dass die Populisten zwar immer ganz laut sagen, was sie alles nicht wollen – ohne aber Alternativlösungen anzubieten. Dieses Chaos erlebe ich persönlich gerade in London. Und das ist hochgefährlich, denn wir haben in der Vergangenheit ja gesehen: Nationalismus führt letztendlich immer zu neuen Konflikten. Aber am Brexit sind nicht nur die Populisten schuld.

Wer oder was noch?

Sehr häufig wird für alle möglichen Probleme Brüssel verantwortlich gemacht und der Europäischen Union der Schwarze Peter zugeschoben. Und alles, was gut läuft, schreibt man sich selbst auf die Fahnen. Das ist auch in Deutschland so. Dabei gehen viele bürokratische Regelungen, die Brüssel angehängt werden und als Regierungswut der EU dargestellt werden, auch auf deutsche Initiativen zurück. Wenn man so etwas über Jahre hinweg betreibt und nie die Vorteile von Europa erklärt, dann führt das eben zu so etwas wie dem Brexit.

Großbritannien plant den Ausstieg, die Türkei will rein – was halten Sie davon, dem Land weiterhin die Tür für eine EU-Mitgliedschaft offenzuhalten?

Gar nichts. Die Türkei ist im Moment immer noch in den Beitrittsgesprächen. Und man muss ganz ehrlich sagen: unter Erdogan macht das so einfach keinen Sinn mehr. Es gibt dort grundsätzliche Probleme in der Rechtsstaatlichkeit, was mit unseren europäischen Werten nicht vereinbar ist. Und die Beitrittsverhandlungen sind ja eigentlich auch nur Scheinverhandlungen, da geht seit Jahren nichts voran. Deshalb bin ich auch dafür, die Vorbeitrittszahlungen, die wir jährlich an die Türkei leisten, einzustellen und die Partnerschaft stattdessen auf andere Füße zu stellen.

Nochmal zurück zur Wahl am Sonntag: Wofür setzen Sie sich konkret ein – und was hat Bayern davon, sollten Sie ins Parlament gewählt werden?

Unser Wohlstand geht zu großen Teilen darauf zurück, dass wir in Europa frei handeln können. Wir dürfen nicht dem Irrglauben unterliegen, dass Bayern der Zahlmeister Europas wäre – das Gegenteil ist der Fall: Wir profitieren massiv von der europäischen Einigung. Deshalb müssen wir sie auch weiterhin stärken. Das heißt, wir müssen den Binnenmarkt stärken und in Zukunftstechnologien investieren, damit wir Vorreiter bleiben und uns nicht von den Chinesen und Amerikanern überholen lassen. Die digitalen Champions sollten hier in Bayern entstehen.

Hackemann: Viele Menschen unterschätzen die Europawahl

Sie nannten vorhin auch noch Einwanderungs-, Klima- und Außenpolitik ...

Das sind Themen, die in den letzten Jahren leider immer aufgeschoben worden sind. In der Außenpolitik müssen wir endlich mit einer Stimme sprechen. Wir stehen riesigen geopolitischen Herausforderungen gegenüber, und noch immer leistet sich Europa 28 verschiedene Außen- und Verteidigungspolitiken. Und in der Einwanderungspolitik müssen wir endlich ein gemeinsames, geordnetes und humanes System inklusive Verteilungsschlüssel für Asylbewerber implementieren. Auch in der Klimapolitik müssen wir europäische Instrumente stärken. CO2 macht ja nicht einfach an Grenzen halt. Hier müssen wir insbesondere den Zertifikathandel stärken, damit Europa auch in 50 Jahren noch ein lebenswerter Kontinent ist.

Wie sehr sehen Sie diesen in Gefahr?

Wenn Europa jetzt weiter im Stillstand versackt oder gar rückabgewickelt wird, wie es die Nationalisten fordern, wird meine Enkelgeneration diese Freiheit, den Frieden und Wohlstand so nicht mehr erleben können. Viele Menschen unterschätzen leider, dass die Europawahl tatsächlich sehr relevant ist: In den letzten Jahren hat das EU-Parlament immer mehr Macht bekommen und ist inzwischen gleichberechtigter Gesetzgeber. Das bedeutet, bei dieser Wahl entscheidet sich tatsächlich, in welcher Form wir die Politik in Europa künftig gestalten.