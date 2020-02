Die SPD bittet in ihrem Antrag das Referat für Gesundheit und Umwelt darum, in der Sitzung am 12. März darzustellen, welche Maßnahmen ergriffen wurden, "um gegen vermehrte Erkrankungen" gewappnet zu sein. Die SPD-Stadträte setzen sich in erster Linie dafür ein, "dass die Münchner Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln in München informiert werden" und dass Fragen wie diese beantwortet werden: Wie sollen sich die Münchnerinnen und Münchner gegen das Virus schützen? Welche Vorsichtsmaßnahmen sollen gegebenenfalls bereits jetzt in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindertageseinrichtungen getroffen werden? Wie sollte man sich in öffentlichen Verkehrsmitteln verhalten?