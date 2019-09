24 Jägermeister in der Box für 99 Euro

Die Wilderer Bar am Haupteingang im Schützenzelt ist durch die Diskokugel und rote Lampen in ein diffuses Licht getaucht. Die Karte liest sich wie das Who’s Who der Kopfschmerzkunde: In der Jägerbox sind 24 Meister für 99 Euro, für einen frischen Atem 0,2 cl Pfeffi für 4,90 Euro hinterherschütten und für den Tag danach eine Bloody Mary, 0,3 l für 15,50 Euro.