Der argentinische Star hat angekündigt, dass er seinen Klub FC Barcelona verlassen will. Seither überschlagen sich die Gerüchte, wohin er gehen könnte. Manchester City mit Coach Pep Guardiola gilt als Favorit. Um Messi in einen Verein zu holen, sei sehr viel Geld nötig, sagte Rummenigge. "In Covid-Zeiten ist das für keinen Verein einfach. Ein reicher Besitzer reicht da nicht. Es muss ein superreicher sein."