Am Dienstag nahm Gorenzel im Rahmen der Presserunde Stellung zu dem Banner aus der Kurve - und rechtfertigte sich gegenüber den Fans. "Erstens einmal habe ich in sämtlichen Trainingseinheiten, Besprechungen und Analysen den Cheftrainer vertreten. Das heißt, ich habe in der laufenden Saison weitaus mehr an Arbeitsleistung eingebracht als es ursprünglich hier in meinem Vertrag verankert war", stellte Gorenzel klar.