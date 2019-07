AZ: Herr Fock, was haben Sie schon als kleiner Bub an Vaters Hand gesehen?

TOM FOCK: Die Spiele der Löwen natürlich – und Siege, wie es in unserem Fansong "Löwenmut" so schön heißt! Der Witz ist: Ich habe eine Erinnerung im Kopf, als ich als ganz kleiner Bub an der Hand von Sechzigs Torhüter-Legende Petar Radenkovic ins Stadion gelaufen bin. Sonst kann ich mich kaum an diese frühen Jahre erinnern. Aber der "Radi" und die Löwen haben sich gleich in mein Hirn eingebrannt.