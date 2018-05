Am Freitag trat Bamf-Chefin Jutta Cordt vor die Presse und beteuerte, die Behörde unternehme größte Aufklärungsanstrengungen, die aber noch andauerten. Bis zum 11. Mai seien rund 4.600 positive Asylbescheide überprüft worden – darunter etwa 1.500 aus Bremen. In mehr als 70 Prozent dieser Fälle seien "Implausibilitäten“ festgestellt worden. In 40 Prozent seien ein Widerruf oder eine Rücknahme der Entscheidung einzuleiten. Bei den übrigen untersuchten Außenstellen seien in 46 Prozent der positiven Bescheide Unregelmäßigkeiten entdeckt worden. Doch die interne Revision habe nur in knapp sechs Prozent der Fälle festgestellt, dass ein Verfahren zu Widerruf oder Rücknahme des Verfahrens einzuleiten sei. Hinweise auf bewusste Manipulationen wie in Bremen habe es in anderen Außenstellen nicht gegeben.