Bald wird er Vater Royale Taufe! Prinz Harry ist Pate von Zara Tindalls Tochter Lena

Kurz bevor er in wenigen Wochen selbst Vater wird, hat Prinz Harry (34) am Wochenende das Amt des Patenonkels übernommen. Getauft wurde Lena Elizabeth Tindall, die neun Monate alte, zweite Tochter von Zara (37) und Mike Tindall (40). Die Zeremonie in Gloucestershire ließ sich trotz Wind und Regens kaum einer aus der königlichen Familie entgehen. Prinz Harrys hochschwangere Frau Herzogin Meghan (37) war ebenso vor Ort wie Queen Elizabeth II. (92).