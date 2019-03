München - Lewandowski ist aktuell in absoluter Top-Form – in bislang 34 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte der 30-Jährige 29 Tore, elf weitere Treffer legte er auf. In der Champions League ist er mit acht Toren aus sieben Spielen Top-Torschütze, am Mittwochabend beim Kracher gegen den FC Liverpool (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) könnten die nächsten hinzukommen.