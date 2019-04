Baby soll noch im April kommen Will Herzogin Meghan wirklich eine Hausgeburt?

Entscheidung erst kurz vor der Geburt

Das erste Kind von Meghan und Harry könnte noch im April zur Welt kommen. Eine Geburt im Krankenhaus sei aber nicht ausgeschlossen, werden weitere anonyme Quellen zitiert. Das liege vor allem an Meghans Alter. Ein Freund aus der Heimat der Herzogin, den USA, sagte dem Blatt zufolge allerdings, dass die 37-Jährige bei bester Gesundheit sei und keinen Grund sehe, warum sie ihr Baby nicht in ihren eigenen vier Wänden zur Welt bringen könne: "Es ist ihre erste Wahl", so der Insider. Eine Entscheidung werde die Herzogin aber erst kurz vor der Geburt treffen, heißt es weiter.