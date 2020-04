Klar, die Choreo gegen die Bayern war längst nicht die einzig beeindruckende Darbietung der Sechzig-Fans in den letzten Jahren. Wir schwelgen anlässlich der Drittliga-Pause in Erinnerungen und haben eine Auswahl der besten Choreografien getroffen (selbstverständlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Welche Choreo hat Ihnen am besten gefallen? Wählen Sie in unserer Umfrage (unten) Ihren Favoriten!