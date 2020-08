München - Wie in jedem Jahr wurde auch in diesem Sommer die Präsentation des neuen Heimtrikots des TSV 1860 mit Spannung erwartet. Das himmelblaue Leibchen, das am Mittwoch im Rahmen einer kleinen Feier an Löwen-Coach Michael Köllner übergeben wurde, soll eine Zeitreise ins Meister-Jahr 1966 beschreiben und die weiß-blaue Tradition neu aufleben lassen.