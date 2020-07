Am Montag hat der TSV 1860 mit einer Stellungnahme auf die vermeintliche Trikot-Panne reagiert und nichts zu einem möglichen Abgang der Spieler gesagt. Vielmehr würde man sich während der Transferphase in einem "offenen und fließend Prozess" befinden. Karger, Paul und Gebhart könnten also doch noch einen neuen Vertrag bekommen – auch wenn ihre Trikotnummern teilweise schon an Nachwuchslöwen vergeben wurden.