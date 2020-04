Am 24. April 2016 erinnerten die Fans des TSV 1860 beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig an den Titel von 1966. Vor dem Spiel prangte der Schriftzug "50 Jahre Deutscher Meister" in der Nordkurve, die alte Anzeigetafel des Grünwalder Stadions wurde ebenso emporgehoben wie die Konterfeis von Kult-Trainer Max Merkel oder der Meister-Spieler um Peter Grosser und Fredi Heiß.