München - Wie geht es weiter mit Thomas Müller? Beim FC Bayern hat der Weltmeister von 2014 seinen Stammplatz in den vergangenen Wochen an den brasilianischen Superstar Philippe Coutinho verloren, von Niko Kovac wurde der Publikumsliebling zuletzt indirekt zum Notnagel degradiert. "Wenn Not am Mann ist, wird Thomas sicherlich seine Minuten bekommen", erklärte der Bayern-Coach vor der 1:2-Niederlage gegen die TSV Hoffenheim gegenüber "Sky".