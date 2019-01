München - Wenn der Marienplatz Münchens gute Stube ist, wie’s oft so schön heißt, ist der Frauenplatz rund um die Frauenkirche sicherlich das gute Stüberl. Viele Wege führen zum Platz am Dom. Sicherlich stammen die meisten Häuser nicht mehr aus der Zeit des Dombaus, trotzdem fühlt man sich mit den engen Gässchen ein bisschen in die alte Zeit zurückversetzt.