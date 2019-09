In vier Jahren Bauzeit wurde das Haus mit alten, schönen und gut zusammenpassenden Möbelstücken liebevoll ausgestattet. Das älteste davon: ein Beichtstuhl, der damals an diesem Platz sicher nicht so gefragt war – es war ja eher Sündiges angesagt.

Heute traumhafter Veranstaltungsort

Heute hat man den Eindruck, es könnte genau so ausgesehen haben, damals. Und vielleicht hat König Ludwig mit der sündigen Lola ja wirklich auf dem Balkon im ersten Stock gestanden und über den Garten in den Wald geschaut. Vielleicht auch nicht, aber es ist einfach eine zu schöne Geschichte.

Heute finden viele Veranstaltungen in dem Häuschen mit dem schönen Garten statt. Ein traumhafter Platz, hoch über der Isar.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller

