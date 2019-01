AZ-Serie Zukunft Stadt Münchner Nahverkehr kostenlos - eine mögliche Option?

Zahl der Münchner steigt immer weiter

Allein zwischen 2000 und 2016 stieg die Zahl der Münchner schließlich um mehr als 27 Prozent. "In der Landeshauptstadt ist der Nahverkehr längst an seiner Leistungsgrenze angekommen", sagt Michael Solic von den Stadtwerken München (SWM), "das Verkehrssystem ist nicht in der Lage, innerhalb kurzer Zeit signifikant mehr Fahrgäste zu befördern." Man müsse dazu schrittweise mehr Kapazitäten in der Infrastruktur schaffen.

Münchner ÖPNV läuft am Limit

Und das ist das Kernproblem: Kapazität. Das städtische Verkehrssystem kollabiert bereits jetzt zeitweise. Der Münchner ÖPNV läuft am Limit. Zu Stoßzeiten steht man in U-Bahnen wie der U6 oder U3 Backe an Backe bei über 30 Grad, derzeit in voller Wintermontur. Und das trotz der verhältnismäßig hohen Preise.

Kostenloser ÖPNV? Das sagen Stadträte:

Alexander Reissl (SPD): "Der ÖPNV im MVV-Gebiet macht jährlich etwa 900 Millionen Umsatz. Das würde also ein kostenloser ÖPNV kosten. Und da sprechen wir noch nicht einmal über die gesamte Metropolregion München. Ich finde, wenn man Gutes tun will und dieses Geld da wäre, ist es hier viel sinnvoller, in den Ausbau des Verkehrssystems zu investieren. Denn eines ist klar: Wäre der ÖPNV kostenfrei, würden deutlich mehr Menschen einsteigen. Da sehe ich momentan eine große Überlastungsgefahr."

Paul Bickelbacher (Grüne): "Ein kostenfreier Münchner ÖPNV ist derzeit sicher keine Option. Aber in 15 bis 20 Jahren! Da könnte Wien irgendwann durchaus ein Vorbild sein, nach dem Motto: Was gar nichts kostet, ist nichts wert. Denn bei einem so günstigen 365-Euro-Jahresticket denken viele Münchner doch nicht lange darüber nach, ob sie mit dem ÖPNV fahren oder nicht. Und der große Vorteil wäre, dass sich der Autoverkehr reduzieren würde, wenn sich Autofahrer für Bus und Bahn entscheiden."

Thomas Ranft (FDP-HUT): "Sie bekämen nie und nimmer die Leute unter, die alle mitfahren, wenn der ÖPNV umsonst ist! Denken Sie an Stoßzeiten, am Hauptbahnhof, Marienplatz, Sendlinger Tor. Die mit den Warnwesten stehen da nicht umsonst. 760 Millionen Menschen werden im Münchner ÖPNV jährlich befördert. Zur Zeit müssen etwa 15 Prozent des Gesamtumsatzes zugeschossen werden. Eine Querfinanzierung kann bei einem kostenfreien ÖPNV der Zukunft durchaus sinnvoll sein, etwa über Kfz-Steuern."

Johann Sauerer (CSU): "Ein deutlich günstigerer Münchner ÖPNV ist realistisch. Ihn über Einnahmen wie Kfz-Steuern zu finanzieren, halte ich für schwer umsetzbar. Dafür müsste das Steuerrecht abgeändert werden. Denn in Deutschland gibt es keine zweckgebundenen Steuern. Letztlich würde das Ganze über Steuergelder finanziert werden. Da stellen sich Fragen, zum Beispiel: Warum sollte der, der nie den ÖPNV nutzt, ein Landbewohner etwa, das System über seine Steuern mitfinanzieren?"



