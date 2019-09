"In München gibt es viel Kapital"

Ein zweiter Grund seien die vielen Erfolgsgeschichten. "Historisch betrachtet, gab es in München viele erfolgreiche Gründer. Das inspiriert. Diese Gründer investieren auch in neue Start-ups. Es gibt also viel Kapital", erklärt Haas. Kapital sei der dritte Grund, warum es hier so viele Start-ups gebe. "Es gibt große Unternehmen, die finanziell gut situiert sind", so Haas. "Die investieren in Start-ups und locken Talent nach München."