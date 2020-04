Klier: Wiesn-Absage fällt ihm schwer

Wir beginnen jetzt auch mit dem Einbrauen unserer Oktoberfest-Biere. Dass die Wiesn heuer ausfallen muss, ist natürlich verständlich, doch mir persönlich fällt es schon schwer, weil ich sie von Kindheit an so liebe. Oktoberfest-Bier brauen wir für unsere Heimat, damit es wenigstens etwas Wiesn-Stimmung zu Hause oder in der Gastronomie gibt.

Ich trinke jetzt abends auch mal ein Glas Bier daheim, weil alle Abendtermine bei unseren Gastronomie-Partnern entfallen. Außerdem habe ich in den vergangenen vier Wochen schon einige Male für meine Frau und mich gekocht, was ich so gern mache, aber sonst viel zu selten dazu komme.

Viel häufiger skypen wir derzeit auch mit unserer Tochter, die in Kapstadt lebt. Dort gelten wegen Corona absolut strikte Ausgangssperren, dagegen geht es uns in Deutschland noch sehr gut. Viele unserer Schutzmaßnahmen kann ich verstehen. Es geht doch um unser aller Gesundheit und dass wir Schritt für Schritt wieder in die Normalität zurückkehren können.

