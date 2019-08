Das alles wird sich massiv ändern in den nächsten 20 oder 25 Jahren – mit den Mega-Neubauviertel Freiham, das an Neuaubing angrenzt, und für das die Stadt München schon in den 1960er Jahren unter Alt-OB Hans-Jochen Vogel (SPD) viel Ackerland aufgekauft hat.

Vielleicht entsteht sogar ein neuer Badesee

Seit ein paar Jahren wird hier schon gebaut. Auf einer Fläche von 250 Fußballfeldern sollen Wohnungen entstehen. Für rund 20.000 Bewohner, hieß es zunächst, inzwischen geht es um 28.000. Dazu entstehen einige tausend Jobs, ein Landschaftspark, Schulen, Kitas, ein Einkaufszentrum – und vielleicht sogar ein neuer Badesee, zusätzlich zum Erholungsgebiet rund um Langwieder- und Lußsee, das im Sommer regelmäßig überlaufen ist.

Aber auch an der Gleisharfe und Voglerstraße in Neuaubing, an der Henschelstraße in Lochhausen und in Altaubing, wo immer mehr Mehrfamilienhäuser alte, kleine Häusl ersetzen, wird nachverdichtet. Das alles bringt mit sich, dass die Einwohnerzahl im Stadtbezirk sich bis 2040 fast verdoppeln könnte. Von jetzt rund 47.000 auf dann 90.000, wie es der aktuelle Demografiebericht der Stadt vorrechnet.

BA-Chef Kriesel: "Masterplan" existiert bereits

Die Planer rechnen damit, dass vor allem jüngere Familien aus der Stadt raus nach Freiham ziehen. Schon heute werden in Aubing-Lochhausen-Langwied jedes Jahr 600 Babys geboren, mehr als in anderen Stadtteilen. In wenigen Jahren könnten es 1.000 per anno sein.

Insgesamt wird sich der Stadtbezirk enorm verjüngen – um drei Jahre auf ein Durchschnittsalter von 38,8 Jahre. Er wird den höchsten Anteil an Jugendlichen in der ganzen Stadt haben, dazu sehr wenige Alte und Hochbetagte.

Für die örtlichen Politiker heißt das: umdenken. Der Chef des Bezirksausschusses, Sebastian Kriesel (CSU) sieht das so: "Wir müssen unser Angebot für die Bürger komplett überdenken." Einen "Masterplan" dazu habe man schon in der Schublade. Der kommt nach der Sommerpause auf den Tisch.

Stadtbezirk in Zahlen

Aubing-Lochhausen-Langwied (Stand 2019)

Fläche: 3.400 Hektar davon rund 1.500 Hektar Landwirtschaft

Einwohner: rund 47.800 davon rund 13.600 Ausländer und rund 900 Arbeitslose

Pkw: rund 23.600

Lkw: rund 1.230

Praxis-Ärzte: 50

Apotheken: 11

Kitas: 43

Museen/Theater/Kinos: 1

Hotels: 8

Oberbürgermeister-Stichwahl 2014: Josef Schmid (CSU) 52,3 Prozent, Dieter Reiter (SPD) 47,7 Prozent