Durch die generelle Verjüngung des Bezirks geht das Planungsreferat von einer steil ansteigenden Geburtenrate aus. Sind es derzeit rund 600 Geburten jährlich, rechnet Merk bis 2040 mit 800 Geburten.

Mehr Kitas, Kindergärten und Schulen

Das wird die Stadt vor eine große Herausforderung stellen: Es müssen genügend Einrichtungen für die Kinder her. Denn der Versorgungsgrad liegt bereits jetzt mit 46 Prozent bei der Krippen- und 76 Prozent bei der Kindergartenversorgung unter dem städtischen Versorgungsziel (60 Prozent bei Krippe und 100 Prozent bei Kindergarten).

"Mit der Schulbau- und Kitaausbauoffensive entwickeln wir Konzepte", sagt Merk. Zu Projekten zählen die Erweiterung der Kindergärten Riesstraße und Josef-Knogler-Straße um Krippenplätze und zwei Kitas mit je zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen auf dem Meiller-Gelände. Zudem ist eine neue Grundschule am "Botanikum" angedacht. Hier sollen zusätzlich acht Krippen- und elf Kindergartengruppen Platz finden. Zwei weitere Einrichtungen sind an der Emmy-Noether-Straße geplant.

AZ-Umfrage: Wie gefällt Ihnen die Entwicklung im Stadtbezirk?

Marija Saric (22), Service-Kraft: "Ich bin noch nicht so lange in Moosach. Am Wochenende sind hier manchmal betrunkene Jugendliche, dann fühle ich mich nicht so sicher. Davor habe ich in Unterschleißheim gewohnt, das war da besser. Aber ansonsten fühle ich mir hier wohl, naja, einen größeren Basketballplatz fände ich vielleicht noch cool."

Tobias Köhler (34), IT-System-Verwalter: "Für Familien ist Moosach toll: Es ist ruhig hier und die Spielplätze sind sehr gepflegt. Mit den vielen Wohnungen, die gebaut werden, kommen in Zukunft bestimmt noch mehr Familien her. Ich frage mich nur, wo die dann alle parken sollen. Es gibt ja jetzt schon einen Kampf um die Parkplätze."

Hilde Rininsland (78), Rentnerin: "In Moosach ist man gut angebunden und es gibt eine Menge toller Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen. Zum Beispiel im Bürgerhaus im Pelkovenschlössel. Das Einkaufszentrum 'Moosacher Meile' ist auch super. Donnerstags ist davor ein Markt mit ein paar Ständen. Da könnten sogar gerne noch ein paar mehr sein!"

Stadtbezirk in Zahlen: Moosach (Stand 2019)

Fläche: 1.110 Hektar

davon Gebäude (und zugehörige Freiflächen): 525 Hektar

davon Erholungsflächen: 182 Hektar

Einwohner: rund 55.000

Ausländer: rund 17.000

Arbeitslose: rund 1.220

Pkw: rund 25.000

Praxis-Ärzte: 82

Einwohner je Arzt: 661

Apotheken: 10

Schulen: 9

Kitas: 44

Museen/Theater/Kinos: 1

Bibliotheken: 1

Hotels: 10

Übernachtungen: 585.000

Oberbürgermeister-Stichwahl 2014: Joseph Schmid (CSU): 44,4 Prozent, Dieter Reiter (SPD): 55,6 Prozent

