Trudering-Riem: Was passiert mit der ehemaligen Kiesgrube?

Ein weiteres großes Bauprojekt ist an der Heltauer Straße mit etwa 2.000 Wohnungen geplant. Und langfristig sollen auch am Rappenweg über 3.000 Wohnungen entstehen, der Bau wird sich jedoch wahrscheinlich bis weit in die 2030er Jahre hinziehen, vermutet Elisabeth Merk.