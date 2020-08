"Vor einem Hexenhaus mit Türmchen hat es mich als Kind immer gegruselt"

Exters Vorbild war die Schweizer Landhausarchitektur", sagt Angela Scheibe-Jaeger. Das beweist die Hausnummer 20 (2) mit den schmucken roten Fensterläden. Diese Villa ist jedoch "purifiziert", sämtlicher Zierrat an der Fassade ist weg. Der aus dem Viertel stammende Rapper Manekin Peace (35) radelt gerade zufällig im Lodenmantel seines Großvaters an dem Haus vorbei. Er hält an und erzählt vom geplanten Auftritt seiner Formation "Swango" am 30. August, 20 Uhr, im Pasinger Ebenböckpark. Der Musiker ist in der Villenkolonie I aufgewachsen. Er sagt: "Hier stehen so viele schöne Häuser. Vor einem Hexenhaus mit Türmchen hat es mich als Kind immer gegruselt, besonders im Herbst."

Eine großbürgerliche Prunkvilla (3) steht an der Ecke August-Exter-/Chopinstraße. Interessant an diesem denkmalgeschützten Anwesen von 1897 ist: Als Exter-Standardtyp einer teuren und historisierenden Villa wurde das Haus in Pasing drei Mal gebaut: mit Holzbalkon und Loggia, dem mittelalterlichen Zinnenturm und einem barocken Schwunggiebel. "Das sind lauter historische Zitate. Man hat sich fröhlich in allen Epochen der Kunstgeschichte bedient", erklärt die Villenexpertin.

Hinter einem schmiedeeisernen Tor erhebt sich diese Villa im Fachwerkstil, wobei das Fachwerk reine Dekoration ist. Gut zu erkennen in der Hausnummer 24 (4): Ein typisches Exter-Extra, das sich die Hauskäufer aussuchen konnten: Ein mit bunten Ziegeln gedecktes Vordach: hier in Weiß, Gelb und Grün. In der Vergangenheit war auf der Fassade der Sinnspruch zu lesen. "Froh, wie die Libelle Teich. Frohsinn macht leicht und reich". Sprüche wie "Mein Heim, mein Glück", Madonnen und Hausheilige an den Fassaden waren vor 130 Jahren sehr beliebt. "Schade, dass der Spruch übertüncht ist", findet Angela Scheibe-Jaeger.

Villa mit geschichtsträchtigem Bewohner

Von der August-Exter-Straße biegen Sie jetzt nach rechts für ein kurzes Stück in die Offenbachstraße ein. Dort steht ein charmantes hellblaues Haus (5), das den Münchnern im Westen vom Vorbeifahren bekannt ist. Der runde Vorbau mit Terrasse aus dem Jahr 1923 ist ein markanter Blickfang an der Straße. Gebaut hat das Anwesen Exter-Schüler Bernhard Borst, der Gründer der Borstei. In dieser Villa hat vormals der jüdische Anatomieprofessor Harry Marcus mit seiner Familie gelebt. Er war der einzige jüdische Professor, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Exil wieder an die Ludwig-Maximilians-Universität zurückgekehrt ist.

Einige Häuser weiter spazieren Sie bitte nach rechts in die Peter-Vischer-Straße hinein – zurück Richtung Pasinger Bahnhof. Diese Allee haben vor allem frühere Exter-Mitarbeiter bebaut. In den Gärten voller Flieder oder Obstbäumen stehen dezente Kleinvillen und eine sehr originelle Reihenhausreihe (6) mit fünf Häusern: Alle sind schmal, aber grundverschieden von Dach- und Fensterform, Eingang, Haustür und Anstrich: Gelb, grau, blau und cremefarben leuchten die Häuser Nummer 9 bis 17 mit ihren dunkel gestrichenen Fensterläden und lackierten Holzzäunen. "Wirklich reizend, so witzig und individuell", schwärmt die Obermenzingerin Angela Scheibe-Jaeger: "Für mein Auge ist das ein Lustgewinn."

Als sozialer Mittelpunkt der Gartenstadt wurde der Wensauerplatz konzipiert, an dem der Villen-Spaziergang endet. Umgeben von vier lauschigen Ahornbäumen steht ein 55 Zentimeter kleines Reiterstandbild von Otto von Bismarck (7) auf einem Brunnen mit zwei Wasserspeiern. Im Rahmen der aktuellen Denkmaldebatte fordern die Münchner Jusos gerade "das Denkmal in einen neuen Kontext zu setzen". Dem Reichkanzler werfen sie vor, ein Kriegstreiber und Kolonialist gewesen zu sein. Angela Scheibe-Jaeger, die auch als Lokalpolitikerin für die SPD im Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing sitzt, sagt: "Es wird einen Antrag geben, ob man eine Tafel mit einer Erläuterung ergänzt oder ein Gegendenkmal dazu stellt." Würde die Bronzefigur Bismarcks aus der Villenkolonie entfernt, der Brunnen aus Muschelkalk könnte bleiben. Die "Zamperltränke" nämlich am Fuß des Brunnens, mit Wasser für die Hunde, ist eine nette Sache.

Lesen Sie auch: Spaziergang durch die Altstadt - Viel mehr als ein Einkaufsbummel