Der "größte Rotkreuz-Einsatz seit Kriegsende"

Alarm also an allen zivilen Fronten. Während der frühere, olympisch geübte Innenminister Bruno Merk (CSU) im Blitzverfahren den "größten Rotkreuz-Einsatz seit Kriegsende" organisiert, wird eine Sondereinheit vom Bundesgrenzschutz in Schnellkursen mental und praktisch auf den Massenansturm vorbereitet.