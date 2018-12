4. Allgemeine Informationen:

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 90 Minuten

5. Zutaten:

1,4 kg Ente

250 g Suppengemüse

1 Zwiebel

1 Bund Beifuß

1 EL Salz

500 ml Rotwein

150 ml Wasser



6. Zubereitung:

1. Die Ente waschen und trocken tupfen.

2. Die Ente von innen und außen salzen und innen mit Beifuß einreiben.

3. Die Hälfte des Rotweins in ein Glas füllen (am besten stabiles Senfgals 250 ml) und die Ente daraufsetzen

4. Die Ente auf dem Glas in einen Bräter stellen

5. Zwiebel und Suppengemüse in grobe Stücke schneiden und in die Reine geben

6. Mit Wasser und dem restlichen Rotwein aufgießen

7. Die Rotweinente bei ca. 160-180 Grad ca. 1 1/2 Stunden knusprig braten. Für jedes Kilo Fleisch empfiehlt sich eine Stunde Garzeit einzurechnen. Zwischendurch eventuell Wasser nachgießen.

8. Das Glas Rotwein vorsichtig entfernen und die Ente tranchieren und servieren (Für die Soße den Großteil des Fetts im Bräter abschöpfen)



Anja Auer betreibt mit „Die Frau am Grill“ den größten YouTube-Kanal der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten ihrer Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen.

Weitere Rezepte finden sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill

Anja Auer: Foto: privat

AZ-Grillrezept: Chicken Club Sandwich

AZ-Grillrezept: Burger mit Apfel-Zimt-Walnuss-Chutney

AZ-Grillrezept: Flap Meat – der eher unbekannte Steak Cut

AZ-Grillrezept: Bayerischer Bratwurst Pie

AZ-Grillrezept: Reh-Vorderlauf

AZ-Grillrezept: Reh-Bratwurst

AZ-Grillrezept: Forellen-Steaks

AZ-Grillrezept: So gelingt der Fenchel-Salat

AZ-Grillrezept: Frühlingsrollen selbst gemacht

AZ-Grillrezept: Spargel Chorizo Wrap

Lesen Sie hier: Sieben Grillfehler, die es zu vermeiden gilt

Lesen Sie hier: AZ-Interview mit Anja Auer